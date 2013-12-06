Разработка социальной сети

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок1045 просмотров

Требуется разработка социальной сети(Группы, друзья, фотоальбомы, видео/аудиозаписи, стена, профиль, личные сообщения). Интересуют уже готовые решения(Social Engine, InstantCMS, PHPFox, oxWall и т.п.). Написание соц. сети с нуля не интересуют, если нет уже готовых решений, которые можно будет доработать.

Оплата по "БС" или поэтапная(без предоплаты).

Оставляйте заявки, пишите в Skype.

11 лет назад
klementin
Петров 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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