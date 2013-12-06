Пожалуйста, читайте ТЗ. Хотелось бы всё в комплексе с дизайном, ещё лучше если будет толковый копирайтер в мебельно-строительной тематике. Дизайн здесь самое главное. Уложиться надеюсь в сумму до 500$, но ...
Разработка социальной сети
Требуется разработка социальной сети(Группы, друзья, фотоальбомы, видео/аудиозаписи, стена, профиль, личные сообщения). Интересуют уже готовые решения(Social Engine, InstantCMS, PHPFox, oxWall и т.п.). Написание соц. сети с нуля не интересуют, если нет уже готовых решений, которые можно будет доработать.
Оплата по "БС" или поэтапная(без предоплаты).
Оставляйте заявки, пишите в Skype.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен сайт для продвижения одной услуги (консалтинг). Движок не принципиален, предлагайте. Дизайн - яркий, продающий (основная страница). Должно быть сразу понятно, что за услуга (карьерный консалтинг). Нужна возможность заказать консультацию через сайт и оплатить онлайн ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется создать сайт для компании, занимающейся ремонтом и отделкой. По функционалу он должен быть как этот http://moievrodom.ru/ или лучше. К тому, что есть, надо добавить возможность, через админку, на карте ставить точки, в тех ...Сайты «под ключ»60 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн или сайт под ключ, с хорошим красивым дизайном , услуга ландшафтный дизайн, страниц: главная и внутренняя страницы сайта, есть логотип для корп. стиляСайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем программиста для сотрудничества.Нужен квалифицированный программист на удаленке.Готовый на постоянной основе сотрудничать с возможностью заключения договоров либо на частное лицо, либо на ип и юр.Для проплаты по безналу.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать одностраничный промо сайт по типу такого http://nicerdicerprof.com/ , но другого товара, с таким же алгоритмом заказа. Рекламный товар покажу, только понравившимся фрилансерам. Оплата в WMR. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать сайт для компании, оказывающей юридические услуги. Сайт должен позволить публиковать статьи, иметь форму обратной связи (консультация онлайн), также должна быть предусмотрена возможность для загрузки шаблонов документов. И (дополнительно) ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно создать сайт для агенства по иммиграции в Австралию. Цель сайта- поиск клиентов в интернете. ТЗ прилагается. Бюджет от $500 до $2000Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо сделать сайт под ключ, аналогичный данному makecase.ru , но с урезанным функицоналом и логикой. Дизайн уже готов, основной упор необходимо сделать на создание различных чехлов с возможностью загрузки, обрезки, масштабирования определенных фотографий. Есть ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется продающий сайт-визитка, с несколькими страницами. ТЗ по визитки, думаю описывать не стоит. Дизайн должен быть оформлен с наличием графики, максимально подталкивающий посетителя заказать услугу. Сотрудничаю с фрилансерами ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад