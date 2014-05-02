Сайт интернет-магазина "под ключ"

$1500
  1. Биржа фриланса
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Завершен31 заявка404 просмотра

Требуется разработка логотипа и дизайна сайта по продаже композиций из полимерных цветов. Выбор cms, верстка и запуск сайта. Бриф на разработку сайта в приложении.

11 лет назад
zhuravlev2009
Дмитрий 
56 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$750
20 дней
Не смотря на сложность и большое количество дополнительных требований проект был сделан качественно и в срок. Единственный недочет в работе Евгения, это замечания, которые выявлялись заказчиком, после сдачи промежуточных этапов работы. В тоже время хочется отметить, что все выявленные замечания устранялись очень быстро и качественно. В результате получился очень хороший сайт, который полностью соответствует требованиям заказчика. Спасибо большое!
Спасибо большое за интересный проект! Рекомендую работать с Дмитрием - ответственный заказчик, всегда был на связи, оплата всегда в срок, и просто хороший человек! Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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