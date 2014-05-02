Сайт интернет-магазина "под ключ"

Не смотря на сложность и большое количество дополнительных требований проект был сделан качественно и в срок. Единственный недочет в работе Евгения, это замечания, которые выявлялись заказчиком, после сдачи промежуточных этапов работы. В тоже время хочется отметить, что все выявленные замечания устранялись очень быстро и качественно. В результате получился очень хороший сайт, который полностью соответствует требованиям заказчика. Спасибо большое!