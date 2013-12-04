Нужно разработать сайт используя CodeIgniter. Документация сайта после согласования всех особеностей. В двух словах, это сайта для оператора Интернет + Телевидене. Ищется человек из Киева для ...
Сайт под ключ на двух языках
Все подробности - в ТЗ. Просьба ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться прежде чем соглашаться на работу
дополнение (в ТЗ не указано) - блоки с видео будут для каждого языка свои + располагаться они будут еще на главной странице и на странице с контактами. Для каждого раздела - по 2 видео (русский и латышский)
С удовольствием отвечу на все вопросы.
P.S. Сразу хочу предупредить:
1. что приму и оплачу только полностью сделанный и проверенный сайт. Если есть желание сделать "полуфабрикат" за часть бюджета - лучше не тратьте время.
2. что время дается с учетом недельного тестирования. Т.е. проект должен быть в бета версии, которая красиво и стабильно работает, через 2 недели.
3. что отсрочек дать не смогу. 21 день - самый крайний срок, рассчитанный на возникновение проблем с электричеством, нашествием марсиан и прочие катаклизмы.
4. Оплата исключительно по БС.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5000
Требуется разработка социальной сети(Группы, друзья, фотоальбомы, видео/аудиозаписи, стена, профиль, личные сообщения). Интересуют уже готовые решения(Social Engine, InstantCMS, PHPFox, oxWall и т.п.). Написание соц. сети с нуля не интересуют, если нет уже готовых решений, которые можно ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт11 лет назад
Центру парапсихологического исследования человека требуется удаленный администратор со знаниями из различных областей интернет бизнеса: разработка фирменного стиля центра, логотипа, создание сайта и наполнение его статьями, работа по продвижению услуг ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую фрилансеров! Необходимо создать продающий сайт для сервиса электронных рассылок (смс-рассылки, email-Рассылки, голосовые рассылки), аналогичный этому: www.devinotele.com/ – то есть услуги все те же. Единственно, что сайт должен быть более интересным и продающим. ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создание сайта-каталога/магазина, который будет наполняться регистрирующимися пользователями. Вход в личный кабинет и регистрация должна быть возможна по аккаунтам из соцсетей Количество товаров и опции, которые пользователям разрешено размещать, зависит от типа ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
нужен подобный сайт http://www.corning.com/glassclass/ со встроенными презентациями. уточните пожалуйста цену и сроки.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Интересует аналог сайта www.kidstaff.com.ua, размещение одежды, с личным аккаунтом,балансом, системой для оплаты. задавайте вопросы, подробности обсудим.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Интересует создание 1-5 сайтов на системе управления UCOZ. Минимальный функционал. Приятный дизайн. Аналог того что нужно - http://ruszaim.ru/ Интересует цена, сроки. Предоплаты не будет, оплата через СБС или как удобно.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно привести в порядок сайт http://www.idealbride.ru/ что б всё стояло на своих местах.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт для продвижения одной услуги (консалтинг). Движок не принципиален, предлагайте. Дизайн - яркий, продающий (основная страница). Должно быть сразу понятно, что за услуга (карьерный консалтинг). Нужна возможность заказать консультацию через сайт и оплатить онлайн ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад