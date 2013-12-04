Сайт под ключ на двух языках

Все подробности - в ТЗ. Просьба ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться прежде чем соглашаться на работу

дополнение (в ТЗ не указано) - блоки с видео будут для каждого языка свои + располагаться они будут еще на главной странице и на странице с контактами. Для каждого раздела - по 2 видео (русский и латышский)

С удовольствием отвечу на все вопросы.

P.S. Сразу хочу предупредить:

1. что приму и оплачу только полностью сделанный и проверенный сайт. Если есть желание сделать "полуфабрикат" за часть бюджета - лучше не тратьте время.

2. что время дается с учетом недельного тестирования. Т.е. проект должен быть в бета версии, которая красиво и стабильно работает, через 2 недели.

3. что отсрочек дать не смогу. 21 день - самый крайний срок, рассчитанный на возникновение проблем с электричеством, нашествием марсиан и прочие катаклизмы.

4. Оплата исключительно по БС.