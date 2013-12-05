Разработать основу Joomla – Adsmanager

Взять за основу похожий шаблон с правым расположением меню превратить его в данный набросок! Модуль Что ИЩУТ – можно пока не делать! Простые модули (избранные) vip-объявления и последние добавленные.

Кнопка (+подать объявление) вывести через light-box. Сделать модуль "Искать: с выбором категорий". Создать все пункты меню с демо-контентом. Создать все под категории и категории указанные на главной странице.