Сайт рейтинга полезности сайтов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок136 просмотров

Сайты размещаются по категориям , у каждого есть страница с детальным описанием , везде есть кнопки для перехода на сайт , администратору полное управление расположениями, баннерами , создание , удаление, изменение категорий и прочее

Меню вверху строкой по расположению как на i.ua

слева меню перечень категорий к примеру как на http://top-reyting.ru/strani

главная страница общее описание сервиса

страница категории — список участников рейтингов к примеру http://dom.ria.ua/ru/banks/?state=0&city=0&search=...

у каждого участника рейтинга (сайта) есть своя страница с детальным описанием и возможность выбрать вид банера например из пяти видов и получить код для размещения баннера на своем сайте, с которого пользователи могут пройти и проголосовать за него в рейтинге.

в коротком и полном описании есть отлично видимая кнопка перехода на сайт и кнопка написать отзыв о сайте

настраиваемая баннерная ротация по сайту

все примеры относительны, копировать их необязательно…

и в самый первый раз когда посетитель заходит на сайт то его вынуждает ввести эмайл который используется потом для рассылки новостей сайта, вход как пример http://kuponator.ru/

добавление сайтов, возможен ручной подьем своего сайта, зашел, залогинился, нажал кнопку ПОДНЯТЬ, сайт поднялся в самый вверх в своей категории.или заплатил денег поставил дату и время поднятия и сайт сам поднимается

по сайтам пишутся отзывы с них и формируется рейтинг сайта, каждый положительный добавляет, а каждый отрицательный понижает… те кто хочет написать отзыв добавляет данных о себе страна, область, город пишет отзыв нажимает разместить с него просит имя, дата рождения. так чтоб ненавязчиво и максимально информации взять..

11 лет назад
A_next
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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