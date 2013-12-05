Сайт частного риэлтора

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок263 просмотра

Поиск/сортировка по улицам , районам , параметрам

Большие фото ,карта с обьявлениями

Главная в виде лендинга ввод эмайл и имени , как на купониках например http://kuponator.ru/

стандартный функционал . управление рекламой и платные сервисы 500баксов

2,если встроите настраиваемый модуль размещения на другие сайты под моим аккаунтом (регистрируюсь на 20 сайтах например ,даже если пароли разные то на этом сате в списке прописываю данные и размещая или удаляя тут обьявление оно размещается или удаляеться на все остальных) 500баксов

3,Встроеные настраиваемый парсер обьявлений с проверкой и отсортировкой по черному списку а также авто добавление списка по критериям! 500баксов

11 лет назад
A_next
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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