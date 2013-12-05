Требуется разработка сайта на Drupal ТЗ в приложении. ОПЛАТА ПО ФАКТУ утверждения клиентом проекта.
Сайт частного риэлтора
Поиск/сортировка по улицам , районам , параметрам
Большие фото ,карта с обьявлениями
Главная в виде лендинга ввод эмайл и имени , как на купониках например http://kuponator.ru/
стандартный функционал . управление рекламой и платные сервисы 500баксов
2,если встроите настраиваемый модуль размещения на другие сайты под моим аккаунтом (регистрируюсь на 20 сайтах например ,даже если пароли разные то на этом сате в списке прописываю данные и размещая или удаляя тут обьявление оно размещается или удаляеться на все остальных) 500баксов
3,Встроеные настраиваемый парсер обьявлений с проверкой и отсортировкой по черному списку а также авто добавление списка по критериям! 500баксов
Заявки фрилансеров
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