Нужно создать сайт визитку (биокамины) и наполнить его информацией — фотографии каминов, характеристики, описание.

Из функционала должен быть слайдер на Главной и галереи на страницах товаров (около 30 страниц).

Пример дизайна дам.

Какая цена и сроки? Какой движок?