Создать сайт визитку

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Закрыт25 заявок201 просмотр

Нужно создать сайт визитку (биокамины) и наполнить его информацией — фотографии каминов, характеристики, описание.

Из функционала должен быть слайдер на Главной и галереи на страницах товаров (около 30 страниц).

Пример дизайна дам.

Какая цена и сроки? Какой движок?

11 лет назад
taras_ik
Игорь 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$500
10 дней

Заявки фрилансеров

inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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