Сделать копию форума.

Необходим специалист phpBB.

Сделать сделать подобный сайт http://forum.ck.ua

С такими же фичами, и возможно больше.

Для тех кто делают предложение, прошу описать дополнения которые используются в этом движке.

Это как проходное тестовое задание.

В предложении можно предложить свои дополнения.

Описывая цену прошу указать сколько вами будет потрачено времени на настройку того или иного дополнения.

И главное пояснить почему вы хотите именно столько денег.