Сделать копию форума.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходим специалист phpBB.

Сделать сделать подобный сайт http://forum.ck.ua

С такими же фичами, и возможно больше.

Для тех кто делают предложение, прошу описать дополнения которые используются в этом движке.

Это как проходное тестовое задание.

В предложении можно предложить свои дополнения.

Описывая цену прошу указать сколько вами будет потрачено времени на настройку того или иного дополнения.

И главное пояснить почему вы хотите именно столько денег.

11 лет назад
w-develop
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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