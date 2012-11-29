Необходим специалист C++ для обсуждения и разработки криптовалюты.
- Системное программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт необходимо сверстать заново на bootstrap. Исходники в fireworks http://w-develop.com http://bg.w-develop.comHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Услуги предоставляемые: Хостинг Продажа Доменов VPS Сервера Лицензионное ПО Предоставление SSL сертификатов В Бизнес План необходимо указать последовательность действий по технической реализации. Также указать возможных поставщиков услуг. Возможные Сроки реализации. Главное приблизительное время старта проекта. Уже есть лицензия на RootPanel Hosting Billing Panel. То есть плясать вокруг ...Финансовые услуги1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Для нового форума необходимы постеры, которые будут общаться и создавать движение. Жду ваши предложения.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
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Создать форум для города Ровно, по указанному примеру в ТЗ.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходим специалист phpBB. Сделать сделать подобный сайт http://forum.ck.ua С такими же фичами, и возможно больше. Для тех кто делают предложение, прошу описать дополнения которые используются в этом движке. Это как проходное тестовое задание. В предложении можно предложить свои ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо срерайтить сайт с определенной тематикой. Минимум 1000 символов на статью. Ожидаю ваши предложения.Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходим скрипт бота, который будет по заранее запланированному маршруту лазить по сайту. Подмена сессии. Несколько потоков. Работа с проксей.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад