w-develop

Антон Калочелитис w-develop

 
40 летУкраина/Черкассы
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
detriat
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
8 баллов
7 лет назад
Верстка на сайте, сделать на bootstrap
Очень требовательный заказчик.
Совестлевые отношение к работе.
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delphist
Денис 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
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Своевременная оплата, хорошее ТЗ, рекомендую.
Все сделал, все работает.
Ответный отзыв