Необходим специалист phpBB. Сделать сделать подобный сайт http://forum.ck.ua С такими же фичами, и возможно больше. Для тех кто делают предложение, прошу описать дополнения которые используются в этом движке. Это как проходное тестовое задание. В предложении можно предложить свои ...