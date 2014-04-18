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Отзывы заказчиков
$70
2 балла
9 лет назад
Работа не выполнена вообще, на связи выходит крайне редко.
$100
9 баллов
9 лет назад
Качество исполнения хорошее, но немного растянулись сроки выполнения.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую p.s Со сроками действительно затянул, бывает.
$50
9 баллов
10 лет назад
Все сделал, все работает.
$50
10 баллов
10 лет назад
Уже не первый раз сотрудничаю с Денисом, профессионально выполняющего свою работу и с которым приятно работать. Задача сделана качественно и недорого.
$80
9 баллов
10 лет назад
Работа сделана на отлично. Денис сумел решить нестандартную задачу и подошёл к задаче творчески, предлагая свои идеи. Рекомендую для сотрудничества.