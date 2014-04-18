delphist

Денис delphist

 
33 годаРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
    PHP+MySQL
    HTML верстка
    CSS
    Сайты под ключ
    Скрипты
PHPMySQLHTMLCSS
Отзывы заказчиков
AllTheSmall
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
2 балла
9 лет назад
Нужно сделать копию сайта.
Работа не выполнена вообще, на связи выходит крайне редко.
victi
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Перевод сайта на CMS
Качество исполнения хорошее, но немного растянулись сроки выполнения.
Хороший заказчик, рекомендую p.s Со сроками действительно затянул, бывает.
Ответный отзыв
w-develop
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Создать форум
Все сделал, все работает.
Своевременная оплата, хорошее ТЗ, рекомендую.
Ответный отзыв
victi
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Добавление форума к сайту
Уже не первый раз сотрудничаю с Денисом, профессионально выполняющего свою работу и с которым приятно работать. Задача сделана качественно и недорого.
Своевременная оплата, хорошее ТЗ, рекомендую.
Ответный отзыв
victi
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
9 баллов
10 лет назад
Создание форума
Работа сделана на отлично. Денис сумел решить нестандартную задачу и подошёл к задаче творчески, предлагая свои идеи. Рекомендую для сотрудничества.
Своевременная оплата, хорошее ТЗ, рекомендую.
Ответный отзыв