Перевод сайта на CMS

Есть форум phpBB 3.0.12, нужен скрипт внешней регистрации: на входе получает логин-пароль-мыло, и заносит в базу. http://bb3x.ru/forum/integraciya-i-konvertirovanie/phpbb-3-0-integraciya-so-svoim-sajjtom-t2266.html Прочел вот тут, но мало что понял. Решение нужно сегодня.
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Требуется перевести сайт cifrovoe.tv на систему управление CMS с полным сохранением текущего дизайна, оформления (шрифт, цвета), функциональности (включая реакцию элементов меню при наведении на них курсора) и контента.
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