Перевод сайта на CMS

Есть форум phpBB 3.0.12, нужен скрипт внешней регистрации: на входе получает логин-пароль-мыло, и заносит в базу. http://bb3x.ru/forum/integraciya-i-konvertirovanie/phpbb-3-0-integraciya-so-svoim-sajjtom-t2266.html Прочел вот тут, но мало что понял. Решение нужно сегодня.