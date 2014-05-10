Надо провести Мелкие доработки на CMS Joomla.

Сайт http://mverona.ru/

например http://mverona.ru/component/virtuemart/cart?Itemid=0

- столбец «цена» , исправить на «цена,руб», соответсвенно где бцдет написана цена цифрами, то уже не будет написано руб, тк сам столбец называется «цена, руб»

- кол-во наставить +- или стрелочки, это когда увел или умен кол-во наименование товара

- столбец «сумма», тоже переназвать «сумма,руб», убрать где цифрами прописывается руб

ВЫБЕРЕТЕ СПОСОБ ОПЛАТАТЫ

Наличными... ...(все так же оставляем)

ВЫБЕРЕТЕ СПОСОБ ДОСТАВКИ

Доставка в предл...(все так же оставляем)

КОНТАКТЫ

ФИО

Телефон

Город

Улица

Дом

Корпус

Квартира Добавить новые поля, которых нету сейчас.

Использовать адрес оплаты, как адрес доставки(поставить запятую) и разместить снизу а не сбоку как сейчас

- поставить галочку на постоянную http://mverona.ru/component/virtuemart/cartItemid=0 (принятие условий)

И еще есть вот такие мелкие доработки. Надо что бы фрилансер был с опытом работы, а не ток что начавший работать с этой CMS и ответственный. Все вопросы в скайп желательно. Примерная оплата: 1 000 рублей. Возможность дальнейшего сотрудничества..