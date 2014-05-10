Тех задание – в прикрепленном файле. Платформа — предпочтительно XenForo. Бюджеты – предлагайте за сколько сделаете. Сроки: по согласованию с исполнителем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо провести Мелкие доработки на CMS Joomla.
Сайт http://mverona.ru/
например http://mverona.ru/component/virtuemart/cart?Itemid=0
- столбец «цена» , исправить на «цена,руб», соответсвенно где бцдет написана цена цифрами, то уже не будет написано руб, тк сам столбец называется «цена, руб»
- кол-во наставить +- или стрелочки, это когда увел или умен кол-во наименование товара
- столбец «сумма», тоже переназвать «сумма,руб», убрать где цифрами прописывается руб
ВЫБЕРЕТЕ СПОСОБ ОПЛАТАТЫ
Наличными... ...(все так же оставляем)
ВЫБЕРЕТЕ СПОСОБ ДОСТАВКИ
Доставка в предл...(все так же оставляем)
КОНТАКТЫ
ФИО
Телефон
Город
Улица
Дом
Корпус
Квартира Добавить новые поля, которых нету сейчас.
Использовать адрес оплаты, как адрес доставки(поставить запятую) и разместить снизу а не сбоку как сейчас
- поставить галочку на постоянную http://mverona.ru/component/virtuemart/cartItemid=0 (принятие условий)
И еще есть вот такие мелкие доработки. Надо что бы фрилансер был с опытом работы, а не ток что начавший работать с этой CMS и ответственный. Все вопросы в скайп желательно. Примерная оплата: 1 000 рублей. Возможность дальнейшего сотрудничества..
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