Сделать простой сайт

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок202 просмотра
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1. На сайте три столбца, список слов, из них в четвертый добавляется сумма всех слов

2. Список слов при превышение лимита, отправляется по емейл

3. Простой и симпатичный дизайн.

Тз подробнее в приложении

10 лет назад
da1
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
Dumanskyy
Юрий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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