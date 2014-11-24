Доработать модуль JCalPro 3.2.8 для джумлы 2.5.8

Нужно добавить возможность проверки при добавлении, существует ли уже событие в выбранной категории на выбранное время, если да, выводится сообщение об ошибке, если нет, то соотвественно событие добавляется.

Должно работать так же и добавлеными позже категориями.

Так же надо немного переделать маски (убрать лишние поля во фронтенде)

Возможно ещё 2-3 "косметические" мелочи