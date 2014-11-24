Доработать модуль JCalPro 3.2.8 для джумлы 2.5.8

$100
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки171 просмотр
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Нужно добавить возможность проверки при добавлении, существует ли уже событие в выбранной категории на выбранное время, если да, выводится сообщение об ошибке, если нет, то соотвественно событие добавляется.

Должно работать так же и добавлеными позже категориями.

Так же надо немного переделать маски (убрать лишние поля во фронтенде)

Возможно ещё 2-3 "косметические" мелочи

10 лет назад
substanz
Виктор 
42 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
codercvua
Олег 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$150
2 дня
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