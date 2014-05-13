Шаблон для Joomla2.5

$100
Системы управления (CMS)Завершен13 заявок209 просмотров
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Нужно сделать шаблон для joomla из готовой верстки. Желательно что бы исполнитель смог потом настроить мне этот шаблон подключить необходимые плагины и тд.

Joomla
10 лет назад
VikFrolov
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
watts220
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$70
2 дня
Очень хороший программист! Сделал все очень качественно и главное в срок. Так же предложил очень полезные решения для моего сайта. Однозначно рекомендую и буду работать с ним дальше!
Хороший работодатель. Рекомендую к сотрудничеству!
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