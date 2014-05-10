Установить DLE

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте необходимо установить движок DLE - найти самостоятельно файлы любой из версий, от меня только фтп данные и база данных. Оплата в WMR

10 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
Все отлично - быстро помог установить и настроить скрипт DLE! Рекомендую к сотрудничеству
Рекомендую всем, очень приятно работать с этим человеком