Правка шаблона IPB 3

$50
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок154 просмотра
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Необходимо поработать со стандартным шаблоном. Изменить цветовую гамму фона и окон. Бюджет 20уе.

10 лет назад
i-tambov
Редин 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
sagak
Иван 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день