Поддержка сайта/интернет магазина

Тех задание – в прикрепленном файле. Платформа — предпочтительно XenForo. Бюджеты – предлагайте за сколько сделаете. Сроки: по согласованию с исполнителем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен PHP разработчик со знанием Joomla для поддержки живого сайта.
Желательно знание VirtueMart и английского языка.
Оплата - почасовая.
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