Доработка шаблона по маленькие размеры экрана

ТЗ на доработку респонсив отображения блоков на маленьких экранах

Есть сайт интернет магазина на Joomla 2.5.

Trend-city.ru или тестовый домен zhigal.bget.ru

Шаблон у него купленный, сделан на Фреймворке Helix первой ревизии.

Шаблон istore http://demo.joomshaper.com/2012/istore/ Сам шаблон responsive.

Т.е подстраивается под размер экрана, перестраивает блоки.

В ходе разработки был поставлен bootstrap на этот сайт.

Вверху у него не было позиций модулей.

Я сам добавил их, на скриншоте размещённые модули в этих созданных мною позициях выделены красным.

http://prntscr.com/3i72nt

Эти позиции модулей не адаптируются под размер экрана (накладываются друг на друга)

http://prntscr.com/3i73c7

Необходимо сделать так чтобы они шли один под другим как и все остальные позиции модулей в шаблоне.

Скриншот как необходимо сделать http://prntscr.com/3i75sv

Весь сайт кроме 3х позиций модулей респонсив. Не респонсив только позиции модуля которые сделал я сам.

Бюджет 1000руб. Срок 3 дня

Делается на тестовом домене, сообщаете где и что надо изменить, я уже сам меняю на основном сайте.

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