Есть сайт http://your-webmasters.com/demo/leto2/ с демоданными и установленным модулем joomshopping, нужно: -Убрать модуль joomshopping -Настроить боковое и верхнее меню -Добавить модуль для отзывов -Настроить отображение материалов -Убрать все лишние данные Более подробное т.з. вышлю исполнителю Срок до 15 мая
Доработка шаблона по маленькие размеры экрана
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на доработку респонсив отображения блоков на маленьких экранах
Есть сайт интернет магазина на Joomla 2.5.
Trend-city.ru или тестовый домен zhigal.bget.ru
Шаблон у него купленный, сделан на Фреймворке Helix первой ревизии.
Шаблон istore http://demo.joomshaper.com/2012/istore/ Сам шаблон responsive.
Т.е подстраивается под размер экрана, перестраивает блоки.
В ходе разработки был поставлен bootstrap на этот сайт.
Вверху у него не было позиций модулей.
Я сам добавил их, на скриншоте размещённые модули в этих созданных мною позициях выделены красным.
Эти позиции модулей не адаптируются под размер экрана (накладываются друг на друга)
Необходимо сделать так чтобы они шли один под другим как и все остальные позиции модулей в шаблоне.
Скриншот как необходимо сделать http://prntscr.com/3i75sv
Весь сайт кроме 3х позиций модулей респонсив. Не респонсив только позиции модуля которые сделал я сам.
Бюджет 1000руб. Срок 3 дня
Делается на тестовом домене, сообщаете где и что надо изменить, я уже сам меняю на основном сайте.
Писать либо vk.com/tortxp
Либо в личные сообщения
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