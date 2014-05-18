Внести ряд изменений в сайт на Joomla

Исправить несколько ошибок в магазине на Opencart. 1. При добавлении нескольких адресов доставки для зарегистрированных пользователей нет возможности их выбирать, вылазят ошибки. 2. При добавлении опций для товаров, товар не попадает в корзину. сайт ...