Внести ряд изменений в сайт на Joomla

$50
Системы управления (CMS)Завершен12 заявок198 просмотров
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Есть сайт http://your-webmasters.com/demo/leto2/ с демоданными и установленным модулем joomshopping, нужно:

-Убрать модуль joomshopping

-Настроить боковое и верхнее меню

-Добавить модуль для отзывов

-Настроить отображение материалов

-Убрать все лишние данные

Более подробное т.з. вышлю исполнителю

Срок до 15 мая

Joomla
10 лет назад
Vetrov-AL
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
2 дня
Сергей в очередной раз проявил себя как ответственный и понимающий исполнитель,вся порученная работа сделана четко,грамотно,и раньше срока.
Хороший заказчик, ставит конкретные требования, всё предельно понятно, оплата сразу после сдачи. Рекомендую!