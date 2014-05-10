Opencart исправить несколько ошибок

Тех задание – в прикрепленном файле. Платформа — предпочтительно XenForo. Бюджеты – предлагайте за сколько сделаете. Сроки: по согласованию с исполнителем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправить несколько ошибок в магазине на Opencart.
1. При добавлении нескольких адресов доставки для зарегистрированных пользователей нет возможности их выбирать, вылазят ошибки.
2. При добавлении опций для товаров, товар не попадает в корзину.
сайт www.kimonosushi.ru предоплаты нет, оплата по факту
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