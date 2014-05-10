Opencart исправить несколько ошибок

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки133 просмотра
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Исправить несколько ошибок в магазине на Opencart.

1. При добавлении нескольких адресов доставки для зарегистрированных пользователей нет возможности их выбирать, вылазят ошибки.

2. При добавлении опций для товаров, товар не попадает в корзину.

сайт www.kimonosushi.ru предоплаты нет, оплата по факту

OpenCart
10 лет назад
da1
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)