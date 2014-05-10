Программирование интернет-магазина на Joomla! 3

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки136 просмотров
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Необходимо сделать программирование сайта planetasim.ru на cms Joomla! версии 3. Дизайн и верстка, а также ТЗ на программирование готовы. Важны сроки исполнения!

Joomla
10 лет назад
planetasim
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад