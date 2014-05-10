Интеграция сайта Shop-script 5

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки120 просмотров
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Добрый день.

Нужна интеграция с Shop-script 5 + доработка функционала.

Все страницы сверстаны, но нужны небольшие правки для интеграции.

Функцилнал:

Быстрый просмотр, недавно просмотренные товары, избранные товары, фильтр товаров (с возможностью создания теговых страниц с уникальным ЧПУ, H1 и текстом. Пример: http://www.eldorado.ru/cat/1482093/6835492/ Страница с выбранным фильтром диагонали.)

10 лет назад
mybuys
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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