Интеграция сайта Shop-script 5

ТЗ на доработку респонсив отображения блоков на маленьких экранах Есть сайт интернет магазина на Joomla 2.5. Trend-city.ru или тестовый домен zhigal.bget.ru Шаблон у него купленный, сделан на Фреймворке Helix первой ревизии. Шаблон istore http://demo.joomshaper.com/2012/istore/ Сам шаблон responsive. Т.е подстраивается под ...
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Добрый день.
Нужна интеграция с Shop-script 5 + доработка функционала.
Все страницы сверстаны, но нужны небольшие правки для интеграции.
Функцилнал:
Быстрый просмотр, недавно просмотренные товары, избранные товары, фильтр товаров (с возможностью создания теговых страниц с уникальным ЧПУ, H1 и текстом. Пример: http://www.eldorado.ru/cat/1482093/6835492/ Страница с выбранным фильтром диагонали.)
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