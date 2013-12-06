Необходим специалист phpBB. Сделать сделать подобный сайт http://forum.ck.ua С такими же фичами, и возможно больше. Для тех кто делают предложение, прошу описать дополнения которые используются в этом движке. ...
Лендинг - одностраничник
Сделать простой, но симпотичный одностраничный сайт, лендинг.
Можно типовые шаблоны, конструктор.
Есть примерное текстовое содержание, надо подобрать картинку.
Форма заказа, надо привязать к почте.
Установить на хостинг, что бы всё работало.
Заявки фрилансеров
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