Лендинг - одностраничник

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок169 просмотров

Сделать простой, но симпотичный одностраничный сайт, лендинг.

Можно типовые шаблоны, конструктор.

Есть примерное текстовое содержание, надо подобрать картинку.

Форма заказа, надо привязать к почте.

Установить на хостинг, что бы всё работало.

11 лет назад
expur
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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