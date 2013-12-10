Создание сайта визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт35 заявок213 просмотров

Обычный простенький сайт состоящий из 4х разделов и формы обратной связи для отсылки по электронной почте.

11 лет назад
andrewcrower
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Портал о нумерологии

    $250

    Добрый день, планируется создание интернет-портала, который будет заниматься 3 направлениями - рекламирование платных услуг нумеролога\астролога, продажа сопутствующих товаров, набор коммерческой группы по йоге. Начать собираемся с предоставления услуг. Соответственно, сейчас необходимо: 1. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать новую версию сайта

    $250

    Сделать нову версию сайта Сделать нову версию сайта http://artim116.ru/ 1.Создать новый логотип и оформление сайта (Уникальное) 2.Прикрутить имеющиеся лэндинги к основному сайту ( добавить в лэндиги фирменный стиль) 3. Оптимизировать контент ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для интернет агенства

    $100

    Сайт для интернет агенства.Необходимо сделать сайт для интернет агентства полного цикла.Вся задача разделяется на 2 этапа дизайн и верстка 1 Дизайн включает в себя: ЛОГО, Главная страница, оформления наших работы, страница услуги.(Все должно быть ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать копию сайта (магазин)

    нужно сделать копию сайта http://frade.ru/ с чуть измененным дизайном - дизайн предоставлю. все сортировки на http://frade.ru/shop/ и http://frade.ru/corporate/calc/ должны работать точно так же. движок магазина - на выбор (дизайн будет изменен незначительно, ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложный сайт

    $500

    сайтдолжен быть похоже на это: http://qqtoys.ru/ а вот так делать не надо: http://kupitmishku.ru/ что важно,и что нужно будет сделать: 1) ...

    Opencart
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для агенства недвижимости.

    $500

    Добрый вечер! Необходимо создать сайт агенства недвижимости. По функциональности приблизительно как : www.inmonova.com www.richmallorca.com , при возможности с более современным движком. Портал о недвижимости. Аренда и продажа недвижимости ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доска объявлений на Drupal

    $100

    Надо создать сайт доски объявления из готового шаблона http://www.themesnap.com/premium-drupal-themes/pinboard.html на системе Drupal. Требуется полная локализация на русском языке, замена логотипа и установка на хостинге.

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад