Необходимо создать сайт, не сильно сложный

Планируется 7 страниц, для запуска сайта пока можно 4 загрузить: главная, фото, цены и схема проезда.

Тематика - база отдыха, отдельно стоящие домики на берегу небольшого озера. Домен имеется, зарегистрирован.

Нужно разработать вид страниц. Притом таким образом, чтобы это сочеталось с логотипом, логотип есть , или страница была бы продолжением логотипа. Как-то так....

Нужно просто, информативно, без наворотов и главное не дорого.