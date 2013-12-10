Необходимо разработать мобильную версию сайта http://www.kalinkaimmobiliare.com/. Дизайн, стоимость и сроки с исполнителей. Примеры мобильных версий: http://m.stanford.edu/ http://m.benjaminmoore.com/
Сайт для языковой школы
Нужен сайт "под ключ" для школы английского онлайн. Разработка дизайна, верстка, начальная оптимизация. Бюджет 400 долл. сроки оговаривабтся.
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