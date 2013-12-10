Сайт для языковой школы

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок195 просмотров

Нужен сайт "под ключ" для школы английского онлайн. Разработка дизайна, верстка, начальная оптимизация. Бюджет 400 долл. сроки оговаривабтся.

11 лет назад
nastassya88
36 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$400
8 дней
Исполнителем были нарушены сроки выполнения работ. Срок выполнения работ был превышен более чем в 2 раза.
Крайне недоволен сотрудничеством с данным заказчиком. Работа шла не спеша, заказчик сказал что время есть. Сайт сделали, разместили на хостинге, рассчитались. На тот момент все были довольны. Спустя неделю Анастасия (или Анна, как она подписана здесь) сообщила что с сайта идет спам. Через пару дней оказалось, что с сайтом все в порядке, накаких вирусов нет, просто троян выкрал пароли из FTP-менеджера Анастасии и залил несколько чужеродных файлов на хостинг. Я удалил чужеродные файлы и порекомендовал Анастасии сменить пароль от FTP, но моя просьба была проигнорирована. Неудивительно, что через несколько дней ситуация повторилась, но на этот раз Анастасия уже не обратилась за помощью. Через неделю после инцидента получил отрицательный отзыв. Сейчас идет спор в арбитраже. Не рекомендую к сотрудничеству, как оказалось от Анастасии можно ожидать неприятных сюрпризов.

Заявки фрилансеров

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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