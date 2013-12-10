Сайт для языковой школы

Крайне недоволен сотрудничеством с данным заказчиком. Работа шла не спеша, заказчик сказал что время есть. Сайт сделали, разместили на хостинге, рассчитались. На тот момент все были довольны. Спустя неделю Анастасия (или Анна, как она подписана здесь) сообщила что с сайта идет спам. Через пару дней оказалось, что с сайтом все в порядке, накаких вирусов нет, просто троян выкрал пароли из FTP-менеджера Анастасии и залил несколько чужеродных файлов на хостинг. Я удалил чужеродные файлы и порекомендовал Анастасии сменить пароль от FTP, но моя просьба была проигнорирована. Неудивительно, что через несколько дней ситуация повторилась, но на этот раз Анастасия уже не обратилась за помощью. Через неделю после инцидента получил отрицательный отзыв. Сейчас идет спор в арбитраже. Не рекомендую к сотрудничеству, как оказалось от Анастасии можно ожидать неприятных сюрпризов.