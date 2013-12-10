Создание небольшого сайта

Требуется простой сайт визитка 7 станиц на первой странице меню -слоган-потом три колонки с описанием наших продуктов ,2 страница - о компании 3. В меню сверху вкладка продукты и в выпадающем меню - 3 пункта с названиями наших проодуктов которые собс ведут на 3 страницы на них - описание продукта .требуется что бы текст можно было разбивать на колонки . Последняя страница контакты с стандартной формой обратной связи! + опишите сколько будет стоить дополнительно разработка логотипа и добавление плагина блог платформы -например бллоггера.Напишите минимальную стоимость и сроки исполнениния