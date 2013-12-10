Задача: - скопировать сайт-одностраничник - перенести на мой хостинг - закрыть домен от индексации в robots.txt - заменить ссылки с кнопок "оформить заказ" на те, что я дам, - поставить ...
Дизайн и логика портала по продаже бизнес-планов
Требуется создание дизайна нового, сильного портала по продаже бизнес-планов. Нужно грамотное юзабилити, знание поведения покупателя при он-лайн заказах.
Фирменного стиля нет, нужен портал стильный, привлекательный, не перегруженный, продающий.
Разработка фирменного стиля, логотипа - не нужна.
Страницы - главная+около 15 внутренних
Заявки фрилансеров
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