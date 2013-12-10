Сделать аналог сайта

Например на опенкарте или на чем-то похожем с модулями и масштабируемостью. Контет одинаковый на текущий момент должне быть. Форма быстрого заказа. Одним словом полный аналог по наполнению и функционалу. Дизайн легкий воздушный.

mirkapsul.ru - сайт на который надо быть похожим.