Сделать аналог сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок214 просмотров

Например на опенкарте или на чем-то похожем с модулями и масштабируемостью. Контет одинаковый на текущий момент должне быть. Форма быстрого заказа. Одним словом полный аналог по наполнению и функционалу. Дизайн легкий воздушный.

mirkapsul.ru - сайт на который надо быть похожим.

Opencart
11 лет назад
glz
48 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн и логика портала по продаже бизнес-планов

    Требуется создание дизайна нового, сильного портала по продаже бизнес-планов. Нужно грамотное юзабилити, знание поведения покупателя при он-лайн заказах. Фирменного стиля нет, нужен портал стильный, привлекательный, не перегруженный, продающий. Разработка фирменного стиля, логотипа ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скопировать и перенести на мой хост одностраничник

    $10

    Задача: - скопировать сайт-одностраничник - перенести на мой хостинг - закрыть домен от индексации в robots.txt - заменить ссылки с кнопок "оформить заказ" на те, что я дам, - поставить ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо создать сайт, не сильно сложный

    Планируется 7 страниц, для запуска сайта пока можно 4 загрузить: главная, фото, цены и схема проезда. Тематика - база отдыха, отдельно стоящие домики на берегу небольшого озера. Домен имеется, зарегистрирован. Нужно разработать вид ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт

    $500

    Добрый день. Могу ошибится с выбором раздела, так что заранее извиняюсь. Задача следующая. Планируем сделать новый сайт под управлением Jommla (т.к. сейчас у нас на ней) и добавить 2 функции. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт (каталог отелей)

    $350

    Необходимо сделать сайт, который является каталогом отелей с примитивной сортировкой. По структуре сайт представляет собой главную страницу - каталог - страницу отеля - контакты Требования: - максимально простая и понятная ...

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно изготовить сайт с форумом

    $250

    Добрый день Уважаемым! Ребят срочно нужно изготовить сайт с форумом,фанатам одной автомильной марки,которым я и являюсь соответственно.Я плохо в этом понимаю как это называется-сайт с форумом или визитка с форумом или ещё ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт для языковой школы

    $400

    Нужен сайт "под ключ" для школы английского онлайн. Разработка дизайна, верстка, начальная оптимизация. Бюджет 400 долл. сроки оговаривабтся.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад