Требуется создание дизайна нового, сильного портала по продаже бизнес-планов. Нужно грамотное юзабилити, знание поведения покупателя при он-лайн заказах. Фирменного стиля нет, нужен портал стильный, привлекательный, не перегруженный, продающий. Разработка фирменного стиля, логотипа ...
Сделать аналог сайта
Например на опенкарте или на чем-то похожем с модулями и масштабируемостью. Контет одинаковый на текущий момент должне быть. Форма быстрого заказа. Одним словом полный аналог по наполнению и функционалу. Дизайн легкий воздушный.
mirkapsul.ru - сайт на который надо быть похожим.
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