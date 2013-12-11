Добрый день ! Необходимо создать сайт аналог bigbuzzy.ru, под ключ, т.е. дизайн разработка и т.д. Только не по продаже купонов, тоже самое но без купонов, на сайте будут размещаться рекламные акций, ...
Сделать сайт-биржу
Задача создать сайт-биржу для стыковки заказчиков.
Общая концепция и функционал аналогичен этому сайту, единственное отличие - опция закрытости части ресурса от поисковых машин для сохранения конфиденциальности.
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