Сделать сайт-биржу

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок218 просмотров

Задача создать сайт-биржу для стыковки заказчиков.

Общая концепция и функционал аналогичен этому сайту, единственное отличие - опция закрытости части ресурса от поисковых машин для сохранения конфиденциальности.

11 лет назад
AlexaI
37 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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