Создание сайта под ключ

Добрый день !

Необходимо создать сайт аналог bigbuzzy.ru, под ключ, т.е. дизайн разработка и т.д.

Только не по продаже купонов, тоже самое но без купонов, на сайте будут размещаться рекламные акций, скидки, и распродажи, сайт будет носить больше информативный характер.

Сайт по функционалу и размещению информации должен быть похож на bigbuzzy.ru дизайн конечно должен отличаться, но тоже должен быть простым и интересным.

Разрабатывать под мобильная платформа не нужно !!!

Сайт должен быть прост в управлении, и редактировании, а также не сложным в процессе доработки или обновления.

Прикреплен файл примера вывода информации на главной странице.

К заданию прошу отнестись серьезно, нужны только серьезные и уверенные в себе исполнители, с опытом работы в этом направлении.

Оставляем заявки со сроками

Спасибо за внимание