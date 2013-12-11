Создание сайта под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок213 просмотров

Добрый день !

Необходимо создать сайт аналог bigbuzzy.ru, под ключ, т.е. дизайн разработка и т.д.

Только не по продаже купонов, тоже самое но без купонов, на сайте будут размещаться рекламные акций, скидки, и распродажи, сайт будет носить больше информативный характер.

Сайт по функционалу и размещению информации должен быть похож на bigbuzzy.ru дизайн конечно должен отличаться, но тоже должен быть простым и интересным.

Разрабатывать под мобильная платформа не нужно !!!

Сайт должен быть прост в управлении, и редактировании, а также не сложным в процессе доработки или обновления.

Прикреплен файл примера вывода информации на главной странице.

К заданию прошу отнестись серьезно, нужны только серьезные и уверенные в себе исполнители, с опытом работы в этом направлении.

Оставляем заявки со сроками

Спасибо за внимание

11 лет назад
max_d
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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