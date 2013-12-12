Разработать адаптивый сайт по макетам

Добрый день, есть задача по разработке сайту.

Необходимо разработать сайт по макетам, макеты главной и внутр. страниц имеются.

Также нужно учесть, что сайт должен быть адаптивным, заточенный под мобильные устройства.

Примеры адаптивных шаблонов:

http://8theme.com/demo/theleader/

http://themeforest.net/item/roksmart-responsive-multipurpose-drupal-theme/full_screen_preview/6342701

http://themeforest.net/item/dental-html-template/full_screen_preview/4017446

http://wedesignthemes.com/themes/index.php?theme=soulmedic

В принципе, можно использовать шаблон удобный для этого и сделать сайт на основе хорошего шаблона.

Какой точный срок разработки сайта? Бюджет?

Какие есть вопросы? Все ли понятно?

Жду ответа!