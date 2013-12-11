Нужен сайт

Есть дизайн нужно сделать сайт,на каком движке не знаю жду ваших предложений,наверно какой попроще движок.

На главной при наведении на картинку должен быть какой нибудь эффект,сдвигания и за ним текст,опять же выслушаю ваши предложения по этому поводу.