Сделать 3 лэндиг по продаже ведущих на мероприятия. Ведущий на Свадьбы отдельный лэнидиг с соотвествующим дизйном, юбилеи торжества, корпоративы. Общий бюджет 90$. Весь контент предоставлю с вас дизайн и верстка. Дя примера скину несколько ...
Нужен сайт
Есть дизайн нужно сделать сайт,на каком движке не знаю жду ваших предложений,наверно какой попроще движок.
На главной при наведении на картинку должен быть какой нибудь эффект,сдвигания и за ним текст,опять же выслушаю ваши предложения по этому поводу.
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