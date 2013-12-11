Нужен сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок196 просмотров

Есть дизайн нужно сделать сайт,на каком движке не знаю жду ваших предложений,наверно какой попроще движок.

На главной при наведении на картинку должен быть какой нибудь эффект,сдвигания и за ним текст,опять же выслушаю ваши предложения по этому поводу.

11 лет назад
digin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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