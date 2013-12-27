Нужны 3 лендига по продаже ведущих на мероприятия

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки167 просмотров

Сделать 3 лэндиг по продаже ведущих на мероприятия. Ведущий на Свадьбы отдельный лэнидиг с соотвествующим дизйном, юбилеи торжества, корпоративы. Общий бюджет 90$. Весь контент предоставлю с вас дизайн и верстка.

Дя примера скину несколько ссылок

http://www.o-sv.ru/?type=search&source=none&added=no&block=none&pos=6&key=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9&campaign=7984150&ad=273849365&phrase=1854519854

http://hweekend.ru/

http://dimder.ru/

11 лет назад
gaynutdinov
Амир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$100
7 дней
Очень качественный исполнитель всем рекомендую его!
Заказчик сам не знает , что хочет получить. Я получил макеты для верстки , он отказался от предоплаты по коду протекции и через безопасную сделку.Мы договорились , что показываю главную страницу , платить какую-то часть суммы. После показа работы он сразу отказывается платить , придумал новое задание , что он типа вроде скинув.Що он хочет полностью сайт под ключ с перелиновкою с наполнением и тд.Я ждал 8 дней на те его правки и дополнения для верстки , ничего нет. не рекомендую данного заказчика , вы потеряете свое время и нервы. Он нас воспринимает как рабов. Работайте только с предоплатой , или обходите данного заказчика ,вы не получите просто оплату за свой труд!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад

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