Добрый день, есть задача по разработке сайту. Необходимо разработать сайт по макетам, макеты главной и внутр. страниц имеются. Также нужно учесть, что сайт должен быть адаптивным, заточенный под мобильные устройства. ...
Создать сайт
Нужно создать сайт по функционалу копия http://perevezi.ru/
В ответах укажите систему на какой будете разрабатывать сайт и примерную цену.
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