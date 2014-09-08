Сделать загрузку из csv и xml в сайт под управлением Joomala/JBZoo

Надо сделать выгрузку данных на сайт пакетной обработкой, которую как раз и надо создать.

Есть набор изображений, набор таблиц в формате .csv и стурктурные данные в формате .xml.

Есть сайт на Joomala на котором стоит JBZoo в который надо закачивать/обновлять эти самые данные при помощи обработки.

Надо сделать быстро. Просьба присылать заявки сразу со сроками и стоимостью