Мониторинг сайтов букмекерских контор

На сайте Достопримечательности мира http://wikisight.com/ (Самое интересное в мире) выводятся маркеры на карте. Их очень много, поэтому браузер тормозит, поскольку пытается их объединить в группы (желтые и синие кружочки на стороне браузера). Нужно сделать то ...