Реализовать дополнительный сайдбар в шаблоне WP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки87 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно реализовать дополнительный левый сайдбар в шаблоне WP который можно включать/выключать при редактировании любого поста.

Срок – желательно сегодня.

Оплата – цену называйте сами.

По результатам предложу еще ряд работ.

Жду предложений.

9 лет назад
jimmy_2
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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