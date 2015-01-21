Помощь в написании ТЗ для репутационно-денежной системы

Здравствуйте.

Необходима помощь в написании ТЗ (технического задания) для реализации системы учета проектов, репутации и денег. Сама система предполагается модульной и децентрализованной. Поэтому необходимо составить такое ТЗ, которое позволит проводить работу поэтапно, реализуя отдельные не зависимые модули.

==== Идея ====

На данный момент есть три проекта назначение которых - мотивация людей (стартаперов) реализовывать технические проекты: 1) Проект "Электронная совесть" (рабочее название NetPassport) - sarafan.net , 2) проект ИнИнИн - ininin.ru , 3) проект LibreMoney - libremoney.org

Все три проекта, по сути, представляют из себя 1) БД проектов с учетом активов, репутации и денег и 2) некий внешний интерфейс (морду) для удобства пользования этой БД.

Моя идея состоит в том, чтобы сделать общее ядро для всех трех систем. Требования к ядру:

1) Децентрализованное хранилище которое не принадлежит никому - на базе технологии blockchain

2) Способ синхронизации БД и передачи данных - любой открытый протокол (предположительно через json http/https).

3) Модульная структура - система должна быть расширяема и состоять из различных относительно не зависимых модулей.

==== Суть проекта (проектов) ====

Основная задача - это развивать такие технологии, которые позволят человеку перейти на следующий этап эволюции (технологии нейроинтерфейсов мозг-компьютер, технологии продления жизни, технологии искусственного интеллекта). Это является целями жизни. Естественно, что для реализации необходимо много ресурсов - это и жилье и деньги. Но главный ресурс - это люди. Мы поняли, что для людей мотиватором трудиться являются как деньги (товары и услуги), так и репутация (признание). Поэтому каждый из нас работает в направлении создания некой системы мотивации. При этом к самой системе должно быть доверии. Должна быть обеспеченна прозрачность, устойчивость, надежность и пр.

Моя текущая цель - объединить три проекта, объединить людей - получить эффект синергии. Как известно, когда два человека объединяются и делают общее дело, то КПД 100%+100%=400%. А когда объединяются несколько людей, которые закрывают свой собственный сегмент, то КПД будет еще больше.

Но система (ядро) должно быть таким, чтобы как минимум не противоречило концепции каждого из трех проектов, а в идеале - ядро должно нравиться сразу всем. Естественно создать универсальное функциональное ядро на все случаи жизни не возможно. Поэтому необходимо выделить минимально необходимый функционал без которого не возможна работа - это будет микроядро, а всё остальное вынесли в отдельные модули, которые опционально будут расширять возможности.

Как вариант - хорошо посмотреть на архитектуру и структуру хранения и передачи данных в NXT (NextCoin) - там используется json с определенным набором полей. Надо тщательно проработать вопрос выбора архитектуры БД. Поэтому я ищу человека (людей), которым 1) интересен такой проект и 2) имеют достаточный практический опыт и теоретические знания - для решения задачи составления архитектуры, разделения функционала на модули и написания ТЗ. Реализовывать саму систему мы будем поэтапно и помодульно - это отдельная большая работа.

По своему опыту я знаю, что написание ТЗ - зачастую это треть от всей работы по реализации системы. И понимаю, что цену которую я здесь установил - слишком низкая для оплаты полноценного труда. Тем не менее, если есть те кому интересно данное направление (создание децентрализованной репутационно-денежной системы) - то предлагаю работать вместе.

==== Предыстория ====

В начале 2014 года я задумался занимаюсь ли я тем, что действительно хочу - тем делом для чего я предназначен. И пришел к выводу, что есть большая разница между понятиями "труд" и "работа". К слову сказать всю свою сознательную жизнь я работал программистом в разных местах - я занимался любимым делом. Но не всегда бывает так как мы хотим. Полтора года назад я переехал в Москву и жизнь заставила задуматься стоит ли вообще тратить себя, свое время на занятие которое не приносит не результата, ни удовольствия. И тогда я решил что должен оставить после себя нечто большее. Тогда я написал для себя цели. И для достижения этих целей мне необходимы такие технологии, которых еще не существует. А так же необходимы люди, система мотивации и система учета денежных и репутационных отношений.

Пол года я занимаюсь реализацией своего проекта LibreMoney.org - проведено много встреч, написана alpha версия системы (libremoney.com, github.com/libremoney/main), написана "Белая книга" и манифест. За это время я понял, что все гораздо сложнее, чем я предполагал изначально. Но нем не менее, это необходимо.

За последнее время я познакомился с множеством людей, которые мыслят так же как и я, создают похожие проекты. Моя цель - объединить различные попытки и проекты в единую глобальную систему, построенную на основе репутации и обеспеченных трудом денег. Мы верим, что такая система, в итоге, заменит существующую кредитно-финансовую систему, построенную на печатании ни чем не обеспеченных валют. Но главное - это мотивация людей для создания и развития стартапов. Для этого мы создаем систему краудфандинга/краудинвестинга/краудсорсинга.

==== Что из себя должно представлять ТЗ ====

Техническое задание на реализацию ядра должно быть кратким, не противоречивым и достаточно полным чтобы по нему однозначно можно было реализовать систему. Объем ТЗ ~10 страниц.

На первой странице должны быть описаны основные объекты (сущности, объекты микроядра) - это то без чего система не сможет существовать, описание должно быть кратким и лаконичным. Основных объектов не должно быть много (не более 10).

На второй странице должны быть описаны основные свойства (поля) сущностей.

На третьей странице должна быть описана модульная структура с примерным списком модулей.

На четвертой странице - пример модуля и процесс расширения структуры и функционала системы.

На нескольких страницах - примеры взаимодействия с ядром (внешний и внутренний API). Если это json через http - то примеры json-запрос, json-ответ.

На последней странице - должно быть описано какие возможности еще открываются от использования выбранной структуры хранения и передачи данных.

На нулевой странице должен быть дан аргументируемый ответ на вопрос: почему и именно эта структура хранения и именно эта система передачи данных между отдельными узлами системы, а не какая-то другая. blockchain, SQL, NoSql, фреймовая, онтология...

==== Как будет построена работа ====

Методом итераций. Вы пишите заготовку - отправляете мне - я пишу ответ, дополняю, уточняю, задаю вопросы - отправляю ответ - и т.д. - Всего, я думаю, будет 4-5 итераций. После чего можно будет сказать что ТЗ в первом приближении готово.

Естественно ТЗ - это не монолитное произведение. В процессе реализации системы ТЗ будет еще не раз меняться. Поэтому написать идеально все-равно не получится. Но надо сделать так чтобы фундаментальные принятые решения не менялись никогда!