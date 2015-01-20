Большой проект модернизации сайта на DLE

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки113 просмотров
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Под большой и долгоиграющий проект на DLE нужно дописать несколько модулей и модернизировать функционал. Нужен отличный и надежный специалист для долговременного сотрудничества. Знание DLE и WordPress. Оперативность и соблюдение сроков.

9 лет назад
OlgaPRess
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад