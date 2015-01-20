Большой проект модернизации сайта на DLE

Основная идея - курирование товаров с Амазона с возможностью пользователей лайкать товары, добавлять их свои коллекции и рассказывать о товарах друзьям. Об их функционале можно прочитать тут: https://canopy.co/about Также можно зарегистрироваться и посмотреть функционал самостоятельно. Дизайн, ...