Сделать клон проекта canopy.co

Основная идея - курирование товаров с Амазона с возможностью пользователей лайкать товары, добавлять их свои коллекции и рассказывать о товарах друзьям.

Об их функционале можно прочитать тут: https://canopy.co/about Также можно зарегистрироваться и посмотреть функционал самостоятельно.

Дизайн, внешний вид и поведение пользователей должны быть такими же, как на оригинале.

По разработке - может быть как с нуля, так и плагином и/или надстройками к Wordpress.