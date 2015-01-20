ТЗ по сайту

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Здравствуйте уважаемые исполнители.

Возникла нужда внести исправления на сайт, потому прошу помочь мне реализовать данные изменения.

С вашей стороны добросовестность, профессионализм и соблюдение сроков.

ЧТо хотелось бы видеть от кандидатов:

1. Сроки.

2. Конкретная стоимость работы.

Оплата проводится только по ЯД или ВМР

Что касается картинки - хаглушки, то тут 2 варианта:

1. Цена с картинкой.

2. Цена без картинки.

Комментарий:

Прошу сразу скидывать 2 пункта описанных сверху, так как я не так богат на время, чтобы с каждым переписываться по стоимости и времени реализации.

Заранее Спасибо Всем и продуктивной работы с адекватными заказчиками.

Система DiafanCMS

9 лет назад
Turkazad
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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