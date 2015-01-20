ТЗ по сайту

Нужно реализовать динамическую галерею на YII 1 с применением аякс на всем сайте. Предлагайте ваши сроки и бюджеты пожалуйста. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-Yx50_Uqbx-KzK7e4tu7vFkmTBnJ8uzDl1dvk26RgZo/mobilebasic?pli=1 Расчет - western union Если есть вопросы то можете задавать тут или в skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые исполнители.
Возникла нужда внести исправления на сайт, потому прошу помочь мне реализовать данные изменения.
С вашей стороны добросовестность, профессионализм и соблюдение сроков.
ЧТо хотелось бы видеть от кандидатов:
1. Сроки.
2. Конкретная стоимость работы.
Оплата проводится только по ЯД или ВМР
Что касается картинки - хаглушки, то тут 2 варианта:
1. Цена с картинкой.
2. Цена без картинки.
Комментарий:
Прошу сразу скидывать 2 пункта описанных сверху, так как я не так богат на время, чтобы с каждым переписываться по стоимости и времени реализации.
Заранее Спасибо Всем и продуктивной работы с адекватными заказчиками.
Система DiafanCMS
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