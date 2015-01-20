Запрет к php файлу с левых доменов + сделать в uppod раздачу ссылок

1. Есть сайт с видео, который раздает и показывает его. На сайте два плеера один на основном домене, другой на под домене. На основном (домене/сайте) видео показывается в 720 качестве, а раздается с под домена для встраивания в 360. Код плеера для раздачи имеет вид: Дак вот есть умники котоые приспособились видо изменять ссылку http://поддомен.сайт.ru/video_360/video_360.php на http://сайт.ru/video_720/video_720.php и брать видео в качестве 720. Нужно закрыть файл чтобы видео в 720 качестве не показывалось на сторонних доменах кроме моего. Защита от хотлинкинга по средствам nginx и секюрити линк, вряд ли подойдет потому как видео показывается не с моего сервера. Так же не получается это сделать стандартными настройками uppod если даже устанавливаю что показывать плеер только на моем домене.

2. Нужно сделать в плеере uppod кнопку и вывод ссылки поделится, через js может или как то. То есть должна будет дергаться ссылки к примеру с новости где был взят плеер, более подробно уже объясню потенциальному исполнителю. Да все работает на движке DLE.