необходимо разработать калькулятор с графической отрисовкой плана-раскладки для расчета строительных (отделочных) материалов на заданной поверхности. Программа должна производить расчет на заданной пользователем поверхности (пользователь указывает длину и ширину поверхности) и строить визуальную раскладку. После указания ...
Прикрутить мерчант на сайте (под управлением Joomla)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Есть срочная задача, собсно сабж в заголовке, API во вложении.
Сайт под Joomla 2.5 корзина от JBZoo
Для ускорения работы, где что и как подправить подскажу...
Нужно было сделать еще вчера (((
PS
Извиняюсь за краткость - время пождимает.
Спрашивайте по скайп.
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