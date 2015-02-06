Сделать тему для WP

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок190 просмотров
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Макет сверстан, нужно на его основе сделать тему для WP. Оплата строго по факту в WMZ.

Все подробности кандидату при личном общении.

9 лет назад
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dramer118
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$150
1 день
Очень доволен проделанной работой. Денис всегда на связи и можно в любой момент уточнить на какой стадии сейчас находится работа. Все правки внес, неожиданно для меня, крайне быстро. Если я считал, что проект затянется еще дня на два-три, то был приятно удивлен, когда уже к утру все было готово. Очень рад, что нашел исполнителя, на которого можно понадеяться. С уверенностью могу сказать, что сотрудничество наше продолжится! Всем рекомендую как исполнителя, который может сделать работу быстро и качественно. Желаю Вам хороших заказчиков и легкой работы! ))
Была оплата по факту. Оплатил как и обещал все в срок! Рекомендую )
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