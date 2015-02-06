Нужно реализовать динамическую галерею на YII 1 с применением аякс на всем сайте. Предлагайте ваши сроки и бюджеты пожалуйста. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-Yx50_Uqbx-KzK7e4tu7vFkmTBnJ8uzDl1dvk26RgZo/mobilebasic?pli=1 Расчет - western union Если есть вопросы то можете задавать тут или в skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет сверстан, нужно на его основе сделать тему для WP. Оплата строго по факту в WMZ.
Все подробности кандидату при личном общении.
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