Сделать тему для WP

Очень доволен проделанной работой. Денис всегда на связи и можно в любой момент уточнить на какой стадии сейчас находится работа. Все правки внес, неожиданно для меня, крайне быстро. Если я считал, что проект затянется еще дня на два-три, то был приятно удивлен, когда уже к утру все было готово. Очень рад, что нашел исполнителя, на которого можно понадеяться. С уверенностью могу сказать, что сотрудничество наше продолжится! Всем рекомендую как исполнителя, который может сделать работу быстро и качественно. Желаю Вам хороших заказчиков и легкой работы! ))