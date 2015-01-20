Разобраться со скриптом по документации

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок132 просмотра
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Есть установленный скрипт с админкой, есть документация 30 страниц, необходимо разобраться в нем

Cо скриптом Вы вряд ли знакомы, нужно прочитать всю документацию

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9 лет назад
24lance
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад