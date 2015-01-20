Разобраться со скриптом по документации

Под большой и долгоиграющий проект на DLE нужно дописать несколько модулей и модернизировать функционал. Нужен отличный и надежный специалист для долговременного сотрудничества. Знание DLE и WordPress. Оперативность и соблюдение сроков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть установленный скрипт с админкой, есть документация 30 страниц, необходимо разобраться в нем
Cо скриптом Вы вряд ли знакомы, нужно прочитать всю документацию
Предложение актуально всегда, пожалуйста, оставляйте заявки
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