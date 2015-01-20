Интерактивная карта в ТЦ

Для разработки проекта типа CRM требуется back-end программист, хорошо знакомый с фреймворком Symfony. Ориентировочная загрузка – 3 месяца. Приложите, пожалуйста, ссылки на наиболее интересные свои проекты и укажите сколько часов в неделю вы готовы уделять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
реально сделать такое:
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Интерактивная стойка с тач скрин экраном, высота стойки 185 см, ширина 120 см. Размер экрана 47 дюймов, вертикальное расположение.
1. Поэтажная схема здания(наложенные друг на друга этажи), с расположением магазинов и эскалаторов в контурном, объемном изображении. Интересует стоимость в 3D, 2D, и в динамике ( движущиеся эскалаторы, лифты,
2. Возможность прокрутки и масштабирования схемы (как на планшете)
2. Названия магазинов активные, с возможностью перехода на сайт (страницу-каталог) магазина
3. Слева от схемы дублируется перечень магазинов в виде активных строк с брендами, разделенный по категориям
4. Слева вверху страницы поисковик по названиям товаров и услуг (автопоиск при введении первых букв)
5. Справа внизу иконка Engry Birds, с переходом на игру. С возможностью добавления игр в перспективе.
6. При загрузке игры схемы ТЦ остается на верху занимая 25 см верхней части экрана.
7. Справа под engry birds, иконка вызова такси, мобильное приложение автосфера
8. Сверху справа от схемы активная кнопка, "Акции и скидки ТЦ Панфиловский"
9. Под акциями и скидками – "События и новости ТЦ Панфиловский"
10. При приближении к стойке переходила из спящего режима в рабочий режим и приветствовала посетителя следующей фразой: Здравствуйте ! Вас приветствует торговый центр Панфиловский, здесь вы можете получить полную информацию о торговом центре, товарах, услугах акциях и скидках. Просто выберите интересующий Вас раздел в интерактивном меню.
11. При голосовом сопровождении п.10, синхронно с произношением слов реализовывались визуальные эффекты: 1. Здравствуйте! – включение 2. Вас приветствует торговый центр Панфиловский – появляется изображение ТЦ Панфиловски , фото снаружи, динамично приближающийся вход до видеостойки 3. Здесь вы можете получить полную информацию о торговом центре – плавный переход от пункта 2 к поэтажному 3D плану здания, с вращением вокруг своей оси с углом 35 градусов, возврат в исходную точку.
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