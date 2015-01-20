Простой проект с понятным ТЗ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Есть сайт на wordpress, его нужно подредактировать и добавить нужные функции. Описание в ТЗ. Только по Безопасной сделке.

9 лет назад
artemcom
Татьяна 
36 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад