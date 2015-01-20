Помощь по сайтам на Bitrix

Изменить внешний вид "мои заказы" в отображении для зарегистрированных покупателе в готовом сайте python + django. "Разукрасить" статусы заказов, сделать отображаемыми содержимое заказов. Все это уже реализовано в админке менеджеров, надо сделать и у покупателей Сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Павел, добрый день. Мне вас порекомендовала Ксения Баландина.
У меня есть два сайта на битриксе и список того, что я бы хотел на них улучшить.
Сайты сделаны на основе шаблонов с маркетплейса разработчиками этих шаблонов. К сожалению, разработчики совсем не держат сроки, поэтому я ищу другого исполнителя.
Сайты 3dturov.ru (обычный сайт) и foto14.ru (одностраничник). Установлены на одной лицензии.
Задачи:
1. Медленно грузится сайт foto14.ru, я прогонял его через http://gtmetrix.com/ и через гугловскую утилиту, которая дает рекомендации. Задача максимально ускорить загрузку сайта.
2. На сайте 3dturov.ru глючит портфолио. Должно быть так: http://prntscr.com/5urwjw
А отображается так: http://prntscr.com/5uri0y (хуже всего в хроме)
Задача сделать отображение портфолио нормальным во всех браузерах.
Разработчики шаблона прокомментировали это так: "Там сами траблы с библиотекой JS. Нужно будет менять весь компонент и переподключать его".
Сможете ли вы сделать вышеперечисленные задачи?
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